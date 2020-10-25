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У офиса Нацкорпуса в Киеве прогремел взрыв, полиция говорит о гранате

Воскресенье, 25 октября 2020, 13:02

В результате взрыва в ночь на 25 октября возле офиса киевского отделения Нацкорпуса поврежден фасад здания, пострадавших нет.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: "Национальный корпус" сообщает о взрыве возле офиса киевского отделения огранизации, полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Дословно пресс служба Нацкорпуса: "Сегодня под офис киевской организации Национального корпуса, который расположен по адресу ул. Зои Гайдай 9/8 (по этому адресу находится приемная политической партии "Национальный корпус" и общественная приемная Андрея Белецкого - УП), бросили боевую гранату. Вследствие провокации никто не пострадал, потому что на тот момент в помещении не было людей. Взрывом повреждено офисное имущество. Сейчас на месте работает полиция".

Комментарий правоохранителей: В Национальной полиции сообщили, что инцидент произошел в ночь на воскресенье. После того, как поступила информация о взрыве, на место выехала оперативно-следственная группа и взрывотехники. Предварительно - взорвалась граната. Взрывом поврежден фасад здания, никто не пострадал.

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Темы: взрывКиевнационалисты
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