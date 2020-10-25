Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Перед Зеленським оголилася представниця Femen, на неї склали протокол

Неділя, 25 жовтня 2020, 15:28
скріншот відео

Поліція склала адміністративний протокол за дрібне хуліганство стосовно активістки руху Femen, яка оголилася в неділю біля виборчої дільниці в Києві, де голосував президент Володимир Зеленський.

Джерело: Нацполіція у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Дослівно поліція: "На активістку Femen складено адміністративний протокол за ст.173 Кодексу про адмінпорушення".

Деталі: У неділю в день голосування на місцевих виборах активістка жіночого руху Femen намагалася потрапити на виборчу дільницю в Києві, де голосував президент.

Дівчина вискочила зі скупчення присутніх біля дільниці людей, коли туди заходив Зеленський із дружиною. Вона підняла вгору спідницю, на внутрішній стороні якої було написано "Zexist". На неї досить швидко зреагували співробітники державної охорони та правоохоронці.

Як видно з відео, дівчина свистіла у свисток, щоб привернути увагу президента. Вона була без спідньої білизни.

Санкція за ст.173 Кодексу про адміністративні правопорушення (Дрібне хуліганство) – штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців або адмінарешт до п'ятнадцяти діб.

Теми: Зеленськийполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоПритула - Кличку: Побачимось у другому турі

У Зеленського кажуть про гуманітарну кризу в Криму

відео, фото"Непотріб": Порошенко про опитування від Зеленського

фото, відеоНа питання від Зеленського відповідають по кільканадцять разів – "ЧЕСНО"

Азербайджан заявив про взяття нових територій Нагірного Карабаху

фотоДо поліції надходять скарги через "опитування Зеленського"

Усі новини...
Зеленський
У Зеленського кажуть про гуманітарну кризу в Криму
"Непотріб": Порошенко про опитування від Зеленського
Батьки Зеленського проголосували і відповіли на 5 питань від сина
Останні новини
15:59
Явка по Києву на 13:00 склала 16%
15:41
Стали відомі найприбутковіші аеропорти Wizz Air
15:32
Названо кандидатів, які продовжують агітацію у день виборів
15:28
відеоПеред Зеленським оголилася представниця Femen, на неї склали протокол
15:12
Brexit: ЄС і Британія продовжили термін переговорів в Лондоні на кілька днів
15:10
У Канаді наступного місяця скасують обмеження на видобуток нафти
14:46
Вибори: на Київщині керівництво вишу звинуватили у підкупі курсантів
14:37
фотоПритула - Кличку: Побачимось у другому турі
14:16
В Італії нові обмеження: ресторани і бари закриватимуть о 18:00
14:02
Біля офісу Нацкорпусу у Києві пролунав вибух, поліція каже про гранату
Усі новини...