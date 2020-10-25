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Перед Зеленським оголилася представниця Femen, на неї склали протокол

Неділя, 25 жовтня 2020, 14:28
Перед Зеленським оголилася представниця Femen, на неї склали протокол
скріншот відео

Поліція склала адміністративний протокол за дрібне хуліганство стосовно активістки руху Femen, яка оголилася в неділю біля виборчої дільниці в Києві, де голосував президент Володимир Зеленський.

Джерело: Нацполіція у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Дослівно поліція: "На активістку Femen складено адміністративний протокол за ст.173 Кодексу про адмінпорушення".

Деталі: У неділю в день голосування на місцевих виборах активістка жіночого руху Femen намагалася потрапити на виборчу дільницю в Києві, де голосував президент.

Дівчина вискочила зі скупчення присутніх біля дільниці людей, коли туди заходив Зеленський із дружиною. Вона підняла вгору спідницю, на внутрішній стороні якої було написано "Zexist". На неї досить швидко зреагували співробітники державної охорони та правоохоронці.

Як видно з відео, дівчина свистіла у свисток, щоб привернути увагу президента. Вона була без спідньої білизни.

Санкція за ст.173 Кодексу про адміністративні правопорушення (Дрібне хуліганство) – штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців або адмінарешт до п'ятнадцяти діб.

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийполіція
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