Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Перед Зеленским обнажилась представительница Femen, на нее составили протокол

Воскресенье, 25 октября 2020, 15:28
скриншот видео

Полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство в отношении активистки движения Femen, которая обнажилась в воскресенье возле избирательного участка в Киеве, где голосовал президент Владимир Зеленский.

Источник: Нацполиция в комментарии "Интерфакс-Украина"

Дословно полиция: "На активистку Femen составлен административный протокол по ст.173 Кодекса об админнарушении".

Детали: В воскресенье в день голосования на местных выборах активистка женского движения Femen пыталась попасть на избирательный участок в Киеве, где голосовал президент.

Девушка выскочила из скопления собравшихся у участка людей, когда туда заходил Зеленский с женой. Она подняла юбку, на внутренней стороне которой было написано "Zexist". На нее достаточно быстро среагировали сотрудники государственной охраны и правоохранители.

Как видно из видео, девушка свистела в свисток, чтобы привлечь внимание президента. Она была без нижнего белья.

Санкция по ст.173 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) – штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев или админарест до пятнадцати суток.

Темы: Зеленскийполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПритула - Кличко: Увидимся во втором туре

Коронавирус: У Зеленского говорят о гуманитарном кризисе в Крыму

видео фото"Непотріб": Порошенко об опросе от Зеленского

фото, видеоНа вопросы от Зеленского отвечают по несколько раз – "ЧЕСНО"

Азербайджан заявил о взятии новых территорий Нагорного Карабаха

фотоВ полицию поступают жалобы из-за "опроса Зеленского"

Все новости...
Зеленский
Коронавирус: У Зеленского говорят о гуманитарном кризисе в Крыму
"Непотріб": Порошенко об опросе от Зеленского
Родители Зеленского проголосовали и ответили на 5 вопросов от сына
Последние новости
15:59
Явка по Киеву на 13:00 составила 16%
15:41
Стали известны самые прибыльные аэропорты Wizz Air
15:32
Названы кандидаты, которые продолжают агитацию в день выборов
15:28
видеоПеред Зеленским обнажилась представительница Femen, на нее составили протокол
15:12
Brexit: ЕС и Британия продлили срок переговоров в Лондоне на несколько дней
15:10
В Канаде в следующем месяце отменят ограничения на добычу нефти
14:46
Выборы: на Киевщине руководство ВУЗа обвинили в подкупе курсантов
14:37
фотоПритула - Кличко: Увидимся во втором туре
14:16
В Италии новые ограничения: рестораны и бары будут закрывать в 18:00
14:02
У офиса Нацкорпуса в Киеве прогремел взрыв, полиция говорит о гранате
Все новости...