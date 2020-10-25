Перед Зеленским обнажилась представительница Femen, на нее составили протокол

Полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство в отношении активистки движения Femen, которая обнажилась в воскресенье возле избирательного участка в Киеве, где голосовал президент Владимир Зеленский.

Источник: Нацполиция в комментарии "Интерфакс-Украина"

Дословно полиция: "На активистку Femen составлен административный протокол по ст.173 Кодекса об админнарушении".

Детали: В воскресенье в день голосования на местных выборах активистка женского движения Femen пыталась попасть на избирательный участок в Киеве, где голосовал президент.

Девушка выскочила из скопления собравшихся у участка людей, когда туда заходил Зеленский с женой. Она подняла юбку, на внутренней стороне которой было написано "Zexist". На нее достаточно быстро среагировали сотрудники государственной охраны и правоохранители.

Как видно из видео, девушка свистела в свисток, чтобы привлечь внимание президента. Она была без нижнего белья.

Санкция по ст.173 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) – штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев или админарест до пятнадцати суток.