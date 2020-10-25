Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Явка по Києву на 13:00 склала 16%, по Україні - від 14 до 26%

Неділя, 25 жовтня 2020, 15:59

Явка виборців станом на 13:00 в Києві склала 16%, а по всій Україні станом на 12:00 близько 14%.  

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує аналітика "Опори" Олександра Клюжева і заступника голови Київської міської територіальної виборчої комісії Миколу Нілова, ЦВК у Facebook 

Пряма мова Нілова: "За інформацією від районних територіальних виборчих комісій в місті Києві, які збирали дані про явку, на 13:00 сьогоднішнього дня явка по Києву становить приблизно 16%. У порівнянні з парламентськими виборами 2019-го року це менше, тоді явка була більше 20%"

Пряма мова Клюжева: "Якщо говорити про активність виборців на основі статистично-репрезентативної кількості дільниць в Україні, на яких спостерігає Громадянська мережа "Опора", то за нашими даними станом на 12 годину сьогодні активність виборців становить 13,5% з похибкою вибірки 1,25%".

Деталі: За даними Центральної виборчої комісії найбільша явка була в Одеській області (без м. Одеса) – 26 %, найменша в Чернівецькій і Івано-Франківській областях – 14 %

 

Передісторія:

  • В Україні 25 жовтня відбуваються місцеві вибори.  

Теми: виборимісцева влада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоДенісова: Діти можуть бути "волонтерами" Зеленського, але безкоштовно

оновлено Явка по Києву на 13:00 склала 16%, по Україні - від 14 до 26%

фотоПритула - Кличку: Побачимось у другому турі

У Зеленського кажуть про гуманітарну кризу в Криму

відео, фото"Непотріб": Порошенко про опитування від Зеленського

фото, відеоНа питання від Зеленського відповідають по кільканадцять разів – "ЧЕСНО"

Усі новини...
Денісова: Діти можуть бути "волонтерами" Зеленського, але безкоштовно
Перед Зеленським оголилася представниця Femen, на неї склали протокол
Притула - Кличку: Побачимось у другому турі
Інтерв'юерів Зеленського на Півдні удвічі більше, ніж на Заході – ОПОРА
Останні новини
17:43
"ОПОРА" назвала явку на 16 годину: менше, ніж у 2015 році
17:30
Іспанія запроваджує нічну комендантську годину по всій країні
17:12
У день виборів на Донбасі зброя мовчала
17:10
У ЄС назвали неприйнятними образи Ердогана на адресу Макрона
17:07
мапиПогода: в Україні найближчими днями – майже літнє тепло
16:55
Інтерв'юерів Зеленського на Півдні удвічі більше, ніж на Заході – ОПОРА
16:46
У Китаї розробили швидкісний поїзд, що може їздити і на стандартній, і на широкій колії
16:45
фото, відеоУ Білорусі - марші на підтримку "народного ультиматуму": затримання, сльозогінний газ
16:16
Організаторам виборчих "каруселей" загрожує до 10 років тюрми – поліція
16:15
фото, відеоДенісова: Діти можуть бути "волонтерами" Зеленського, але безкоштовно
Усі новини...