Явка по Києву на 13:00 склала 16%, по Україні - від 14 до 26%

Явка виборців станом на 13:00 в Києві склала 16%, а по всій Україні станом на 12:00 близько 14%.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує аналітика "Опори" Олександра Клюжева і заступника голови Київської міської територіальної виборчої комісії Миколу Нілова, ЦВК у Facebook

Пряма мова Нілова: "За інформацією від районних територіальних виборчих комісій в місті Києві, які збирали дані про явку, на 13:00 сьогоднішнього дня явка по Києву становить приблизно 16%. У порівнянні з парламентськими виборами 2019-го року це менше, тоді явка була більше 20%"

Пряма мова Клюжева: "Якщо говорити про активність виборців на основі статистично-репрезентативної кількості дільниць в Україні, на яких спостерігає Громадянська мережа "Опора", то за нашими даними станом на 12 годину сьогодні активність виборців становить 13,5% з похибкою вибірки 1,25%".

Деталі: За даними Центральної виборчої комісії найбільша явка була в Одеській області (без м. Одеса) – 26 %, найменша в Чернівецькій і Івано-Франківській областях – 14 %

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