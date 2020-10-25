Явка по Киеву на 13:00 составила 16%, по Украине - от 14 до 26%

Явка избирателей по состоянию на 13:00 в Киеве составила 16%, а по всей Украине по состоянию га 12:00 около 14%.

Источник: "Интерфакс-Украина", которая цитирует аналитика "Опоры" Александра Клюжева и заместителя председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николая Нилова

Прямая речь Нилова: "По информации от районных территориальных избирательных комиссий в городе Киеве, которые собирали данные о явке на 13:00 сегодняшнего дня, явка по Киеву составляет примерно 16%. По сравнению с парламентскими выборами 2019-го года это меньше, тогда явка была больше 20%"

Прямая речь Клюжева: "Если говорить об активности избирателей на основе статистически репрезентативной количества участков в Украине, на которых наблюдает Гражданская сеть "ОПОРА", то по нашим данным на 12:00 сегодня активность избирателей составляет 13,5% с погрешностью выборки 1,25%".

Детали: По данным Центральной избирательной комиссии наибольшая явка была в Одесской области (без г.. Одесса) - 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - 14%

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