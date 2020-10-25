Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Явка по Киеву на 13:00 составила 16%, по Украине - от 14 до 26%

Воскресенье, 25 октября 2020, 14:59
Явка по Киеву на 13:00 составила 16%, по Украине - от 14 до 26%

Явка избирателей по состоянию на 13:00 в Киеве составила 16%, а по всей Украине по состоянию га 12:00 около 14%.

Источник: "Интерфакс-Украина", которая цитирует аналитика "Опоры" Александра Клюжева и заместителя председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николая Нилова

Прямая речь Нилова: "По информации от районных территориальных избирательных комиссий в городе Киеве, которые собирали данные о явке на 13:00 сегодняшнего дня, явка по Киеву составляет примерно 16%. По сравнению с парламентскими выборами 2019-го года это меньше, тогда явка была больше 20%"

Прямая речь Клюжева: "Если говорить об активности избирателей на основе статистически репрезентативной количества участков в Украине, на которых наблюдает Гражданская сеть "ОПОРА", то по нашим данным на 12:00 сегодня активность избирателей составляет 13,5% с погрешностью выборки 1,25%".

Детали: По данным Центральной избирательной комиссии наибольшая явка была в Одесской области (без г.. Одесса) - 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - 14%

 

Предыстория:

  • В Украине 25 октября проходят местные выборы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Перед Зеленским обнажилась представительница Femen, на нее составили протокол
Выборы: на Киевщине руководство ВУЗа обвинили в подкупе курсантов
Притула - Кличко: Увидимся во втором туре
Интервьюеров Зеленского на Юге вдвое больше, чем на Западе – ОПОРА
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: