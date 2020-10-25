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У Білорусі - марші на підтримку "народного ультиматуму": затримання, сльозогінний газ

Неділя, 25 жовтня 2020, 16:45

У Мінську проходить 11-й багатотисячний марш - на підтримку "народного ультиматуму", акції протесту вібуваються і в інших містах Білорусі.

Джерело: "Радыё Свабода", TUT.by, "Інтерфакс-Захід"

Деталі: Опозиціонер Світлана Тихапновська пред'явила владі ультиматум: відставка Олександра Лукашенка, звільнення політв'язнів, припинення вуличного насильства.

 

У Мінську багатотисячна колона зібралася біля ратуші і рушила в бік стели, незважаючи на те, що центр вже з ранку в багатьох місцях патрулювали силовики. У Мінську затримано двох журналістів.

Опозиція повідомляє що кількість учасників акції протесту в столиці Білорусі в останній день "народного ультиматуму" перевищила 100 тисяч осіб.

 
Фото: Drone Pilots Group
 
радіо свобода

Невідомі люди в масках намагаються затримувати людей у Мінську.

На відеозаписі, знятому очевидцями, рятуючись від силовиків, чоловік стрибнув у воду і переплив річку Свіслоч. Там йому допомогли піднятись на набережну.

При розгоні акції протесту в Ліді Гродненської області був застосований сльозогінний газ.

Узагалі, за даними правозахисників, цього разу найбільше арештів було в регіонах. Силовики жорстоко поводились із протестувальниками у Ліді, Гродно, Борисові, Бресті та Новополоцьку.

Теми: Білорусь


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