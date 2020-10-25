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В Беларуси - марши в поддержку "народного ультиматума": задержания, слезоточивый газ

Воскресенье, 25 октября 2020, 15:45
В Беларуси - марши в поддержку народного ультиматума: задержания, слезоточивый газ

В Минске проходит 11-й многотысячный марш - в поддержку "народного ультиматума", акции протеста прохадят и в других городах Беларуси.

Источник: "Радыё Свабода", TUT.by, "Интерфакс-Запад"

Детали: Оппозиционер Светлана Тихановская предъявила властям ультиматум: отставка Александра Лукашенко, освобождение политзаключенных, прекращение уличного насилия.

 
Радио Свобода

В Минске многотысячная колонна собралась у ратуши и двинулась в сторону стелы, несмотря на то, что центр уже с утра во многих местах патрулировали силовики. В Минске задержаны двое журналистов.

Оппозиция сообщает что количество участников акции протеста в столице Беларуси в последний день "народного ультиматума" превысило 100 тысяч человек.

 
Фото: Drone Pilots Group
 

Неизвестные люди в масках пытаются задерживать людей в Минске.

На видеозаписи, снятой очевидцами, спасаясь от силовиков, мужчина прыгнул в воду и переплыл реку Свислочь. Там ему помогли перелезть через высокий забор.

При разгоне акции протеста в Лиде Гродненской области был применен слезоточивый газ.

Вообще, по данным правозащитников, в этот раз больше арестов было в регионах. Силовики жестоко обращались с протестующими в Лиде, Гродно, Борисове, Бресте и Новополоцке.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
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