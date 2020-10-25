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Погода: в Україні найближчими днями – майже літнє тепло

Неділя, 25 жовтня 2020, 17:07
Фото: Ельдар Сарахман, УП

У понеділок та вівторок 26-27 жовтня синоптики прогнозують переважно тепло й суху погоду, лише у Карпатському регіоні і у південних областях місцями можливі незначні опади.

Джерело: Укргідрометцентр

26 жовтня в Карпатському регіоні, вдень місцями і у південних областях невеликий, на Одещині помірний дощ, на решті території без опадів.

27 жовтня у південній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Температура у південній частині вночі 8-13°, вдень 14-19°; на решті території вночі 4-9° (26 жовтня у північно-східних областях 1-6° тепла), вдень 11-16°. В Карпатах 26 жовтня вночі та вдень 4-9°, 27 жовтня вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

На Київщині 26 та 27 жовтня без істотних опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

 
 

Українська правда
Теми: погода


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