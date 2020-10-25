Погода: в Украине в ближайшие дни – почти летнее тепло
В понедельник и вторник 26-27 октября синоптики прогнозируют преимущественно теплую и сухую погоду, лишь в Карпатском регионе и в южных областях местами возможны незначительные осадки.
Источник: Укргидрометцентр
26 октября в Карпатском регионе, днем местами и в южных областях небольшой, в Одесской области умеренный дождь, на остальной территории без осадков.
27 октября в южной части страны местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.
Температура на юге ночью 8-13°, днем 14-19°; на остальной территории ночью 4-9° (26 октября в северо-восточных областях 1-6° тепла), днем 11-16°. В Карпатах 26 октября ночью и днем 4-9°, 27 октября ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.
На Киевщине 26 и 27 октября без существенных осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.