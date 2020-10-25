Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Погода: в Украине в ближайшие дни – почти летнее тепло

Воскресенье, 25 октября 2020, 17:07
Фото: Эльдар Сарахман, УП

В понедельник и вторник 26-27 октября синоптики прогнозируют преимущественно теплую и сухую погоду, лишь в Карпатском регионе и в южных областях местами возможны незначительные осадки.

Источник: Укргидрометцентр

26 октября в Карпатском регионе, днем ​​местами и в южных областях небольшой, в Одесской области умеренный дождь, на остальной территории без осадков.

27 октября в южной части страны местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Температура на юге ночью 8-13°, днем ​​14-19°; на остальной территории ночью 4-9° (26 октября в северо-восточных областях 1-6° тепла), днем ​​11-16°. В Карпатах 26 октября ночью и днем ​​4-9°, 27 октября ночью 1-6° тепла, днем ​​7-12°.

На Киевщине 26 и 27 октября без существенных осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем ​​11-16°.

 
 

Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоДенисова: Дети могут быть "волонтерами" Зеленского, но бесплатно

ОбновленоЯвка по Киеву на 13:00 составила 16%, по Украине - от 14 до 26%

фотоПритула - Кличко: Увидимся во втором туре

Коронавирус: У Зеленского говорят о гуманитарном кризисе в Крыму

видео фото"Непотріб": Порошенко об опросе от Зеленского

фото, видеоНа вопросы от Зеленского отвечают по несколько раз – "ЧЕСНО"

Все новости...
погода
Погода в воскресенье порадует теплом
Синоптики дали прогноз на ноябрь
На выходных будет тепло, местами дожди
Последние новости
17:43
"ОПОРА" назвала явку на 16 часов: меньше, чем в 2015 году
17:30
Испания вводит ночной комендантский час по всей стране
17:12
В день выборов на Донбассе оружие молчало
17:10
В ЕС назвали неприемлемыми оскорбления Эрдогана в адрес Макрона
17:07
картыПогода: в Украине в ближайшие дни – почти летнее тепло
16:55
Интервьюеров Зеленского на Юге вдвое больше, чем на Западе – ОПОРА
16:46
В Китае разработали скоростной поезд: может ездить и на стандартной и на широкой колеи
16:45
фото, видеоВ Беларуси - марши в поддержку "народного ультиматума": задержания, слезоточивый газ
16:16
Организаторам избирательных "каруселей" грозит до 10 лет тюрьмы – полиция
16:15
фото, видеоДенисова: Дети могут быть "волонтерами" Зеленского, но бесплатно
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!