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Погода: в Украине в ближайшие дни – почти летнее тепло

Воскресенье, 25 октября 2020, 16:07
Погода: в Украине в ближайшие дни – почти летнее тепло
Фото: Эльдар Сарахман, УП

В понедельник и вторник 26-27 октября синоптики прогнозируют преимущественно теплую и сухую погоду, лишь в Карпатском регионе и в южных областях местами возможны незначительные осадки.

Источник: Укргидрометцентр

26 октября в Карпатском регионе, днем ​​местами и в южных областях небольшой, в Одесской области умеренный дождь, на остальной территории без осадков.

27 октября в южной части страны местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Температура на юге ночью 8-13°, днем ​​14-19°; на остальной территории ночью 4-9° (26 октября в северо-восточных областях 1-6° тепла), днем ​​11-16°. В Карпатах 26 октября ночью и днем ​​4-9°, 27 октября ночью 1-6° тепла, днем ​​7-12°.

На Киевщине 26 и 27 октября без существенных осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем ​​11-16°.

 
 

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Темы: погода
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