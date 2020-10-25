У ЄС назвали неприйнятними образи Ердогана на адресу Макрона
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за висловлювання про президента Франції.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Les propos du Président @RTErdogan à l’égard du Président @EmmanuelMacron sont inacceptables. Appel à la Turquie à cesser cette spirale dangereuse de confrontation.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 25, 2020
"Слова президента Туреччини про президента Еммануеля Макрона є неприйнятними. Закликаємо Туреччину зупинити цю небезпечну спіраль протистояння", - написав Боррель у Twitter.
Ердоган раніше заявив, що Макрону потрібно "лікувати психіку" через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.
Після цього Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій.
У жовтні Макрон виступив з великою промовою на тему боротьби з "ісламським сепаратизмом" у Франції. Він повідомив, що 9 грудня представлять відповідний законопроєкт: він буде спрямований на зміцнення республіканських цінностей, а особливу увагу французька влада приділить навчанню дітей.
Макрон також заявив, що спільно з Радою мусульман Франції необхідно створити організацію, яка дозволить побудувати "освічений іслам" в країні. За його словами, треба звільнити іслам від іноземного впливу і посилити контроль за фінансуванням мечетей.