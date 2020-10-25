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У ЄС назвали неприйнятними образи Ердогана на адресу Макрона

Неділя, 25 жовтня 2020, 17:10

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за висловлювання про президента Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Слова президента Туреччини про президента Еммануеля Макрона є неприйнятними. Закликаємо Туреччину зупинити цю небезпечну спіраль протистояння", - написав Боррель у Twitter.

Ердоган раніше заявив, що Макрону потрібно "лікувати психіку" через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.

Після цього Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій.

У жовтні Макрон виступив з великою промовою на тему боротьби з "ісламським сепаратизмом" у Франції. Він повідомив, що 9 грудня представлять відповідний законопроєкт: він буде спрямований на зміцнення республіканських цінностей, а особливу увагу французька влада приділить навчанню дітей.

Макрон також заявив, що спільно з Радою мусульман Франції необхідно створити організацію, яка дозволить побудувати "освічений іслам" в країні. За його словами, треба звільнити іслам від іноземного впливу і посилити контроль за фінансуванням мечетей.

Теми: ЄСЕрдоганФранція


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