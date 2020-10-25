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В ЕС назвали неприемлемыми оскорбления Эрдогана в адрес Макрона

Воскресенье, 25 октября 2020, 17:10

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за оскорбительные слова о президенте Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Слова президента Турции о президенте Эммануэле Макроне неприемлемы. Призываем Турцию остановить эту опасную спираль противостояния", - написал Боррель в Twitter.

Эрдоган ранее заявил, что Макрону нужно "лечить психику" из-за политики президента Франции по отношению к мусульманскому меньшинству.

После этого Франция отозвала для консультаций своего посла в Турции.

В октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с "исламским сепаратизмом" во Франции. Он сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект: он будет направлен на укрепление республиканских ценностей, а особое внимание французские власти уделят обучению детей.

Макрон также заявил, что совместно с Советом мусульман Франции необходимо создать организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, надо освободить ислам от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

Темы: ЕСЭрдоганФранция


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