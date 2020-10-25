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Іспанія запроваджує нічну комендантську годину по всій країні

Неділя, 25 жовтня 2020, 17:30

Уряд Іспанії ухвалив рішення знову оголосити стан тривоги для всієї країни тривалістю 15 днів, хоча передбачається, що він може бути продовжений на наступні шість місяців, до 9 травня, якщо парламент дасть згоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

На надзвичайному засіданні в неділю також було прийнято рішення ввести обов'язкову комендантську годину для всієї країни з 11 вечора до 6 ранку.

Крім цього, встановлено обмеження громадських зібрань для всієї Іспанії до 6 осіб.

Регіонам також надається можливість обмежувати в'їзд і виїзд зі своєї території, за винятком поважних причин, але це рішення залишається за їх керівниками.

Уряд планує продовжити всі заходи на шість місяців, включаючи комендантську годину. Але в будь-якому випадку, з політичної точки зору, основна відповідальність за вирішення лежить на президентах регіонів.

Іспанія не закриває кордони і робить виняток щодо комендантської години на Канарських островах, одній зі спільнот з найкращими епідеміологічними показниками, щоб якомога більше врятувати туризм. "

"Вся Європа вже вживає заходів щодо обмеження мобільності. Ситуація, в якій ми живемо, є екстремальною", - сказав Санчес, обґрунтовуючи це рішення.

За його словами, мета уряду - досягти показника в 25 інфікованих на 100 000 жителів. Зараз Іспанія перебуває на рівні вище 400.

Раніше Санчес заявляв, що реальна загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 в Іспанії перевищує 3 мільйони.

22 жовтня Іспанія стала першою країною у Європі, яка зареєструвала понад мільйон заражень коронавірусом. 

Теми: Іспаніякарантин


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