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Іспанія запроваджує нічну комендантську годину по всій країні

Неділя, 25 жовтня 2020, 16:30
Іспанія запроваджує нічну комендантську годину по всій країні

Уряд Іспанії ухвалив рішення знову оголосити стан тривоги для всієї країни тривалістю 15 днів, хоча передбачається, що він може бути продовжений на наступні шість місяців, до 9 травня, якщо парламент дасть згоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

На надзвичайному засіданні в неділю також було прийнято рішення ввести обов'язкову комендантську годину для всієї країни з 11 вечора до 6 ранку.

Крім цього, встановлено обмеження громадських зібрань для всієї Іспанії до 6 осіб.

Регіонам також надається можливість обмежувати в'їзд і виїзд зі своєї території, за винятком поважних причин, але це рішення залишається за їх керівниками.

Уряд планує продовжити всі заходи на шість місяців, включаючи комендантську годину. Але в будь-якому випадку, з політичної точки зору, основна відповідальність за вирішення лежить на президентах регіонів.

Іспанія не закриває кордони і робить виняток щодо комендантської години на Канарських островах, одній зі спільнот з найкращими епідеміологічними показниками, щоб якомога більше врятувати туризм. "

"Вся Європа вже вживає заходів щодо обмеження мобільності. Ситуація, в якій ми живемо, є екстремальною", - сказав Санчес, обґрунтовуючи це рішення.

За його словами, мета уряду - досягти показника в 25 інфікованих на 100 000 жителів. Зараз Іспанія перебуває на рівні вище 400.

Раніше Санчес заявляв, що реальна загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 в Іспанії перевищує 3 мільйони.

22 жовтня Іспанія стала першою країною у Європі, яка зареєструвала понад мільйон заражень коронавірусом. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Іспаніякарантин
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