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Испания вводит ночной комендантский час по всей стране

Воскресенье, 25 октября 2020, 17:30

Правительство Испании утвердило решение вновь объявить состояние тревоги для всей страны продолжительностью 15 дней, хотя предполагается, что оно может быть продлено на следующие шесть месяцев, до 9 мая, если парламент даст согласие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

На чрезвычайном заседании в воскресенье также было принято решение ввести обязательный комендантский час для всей страны с 11 вечера до 6 утра.

Помимо этого, установлено ограничение общественных собраний для всей Испании до 6 человек.

Регионам также предоставляется возможность ограничивать въезд и выезд со своей территории, за исключением уважительных причин, но это решение остается за их руководителями.

Правительство планирует продлить все меры на шесть месяцев, включая комендантский час. Но в любом случае, с политической точки зрения, основная ответственность за решения лежит на президентах регионов.

Испания не закрывает границы и делает исключения для комендантского часа на Канарских островах, одном из сообществ с лучшими эпидемиологическими показателями, чтобы как можно больше спасти туризм. "

Вся Европа уже принимает меры по ограничению мобильности. Ситуация, в которой мы живем, является экстремальной", - сказал Санчес, обосновывая это решение.

По его словам, цель правительства - достичь показателя в 25 инфицированных на 100 000 жителей. Сейчас Испания находится на уровне выше 400.

Ранее Санчес заявлял, что реальное общее количество случаев заболевания COVID-19 в Испании превышает 3 миллиона.

22 октября Испания стала первой страной в Европе, которая зарегистрировала более миллиона заражений коронавирусом.

Темы: Испаниякарантин


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