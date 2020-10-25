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"ОПОРА" назвала явку на 16 годину: менше, ніж у 2015 році

Неділя, 25 жовтня 2020, 16:43
ОПОРА назвала явку на 16 годину: менше, ніж у 2015 році
фото Ельдара Сарахмана, УП

Явка на місцевих виборах по всій Україні станом на 16 годину, за даними громадянської мережі "ОПОРА", становить 27%.

Джерело: голова правління "ОПОРИ" Ольга Айвазовська в Facebook, ЦВК

Дослівно: "Явка на 16:00 по всій країні, за даними громадянської мережі "ОПОРА", становить 27%. Похибка 0,84%".

Деталі: Айвазовська додала, що на місцевих виборах 2015 року явка станом на 16 годину становила 36,2%.

Центральна виборча комісія поки не повідомляє своїх даних про явку станом на 16:00.

Як повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook, комісія ніколи не займалась оперативним збором інформації про явку на місцевих виборах протягом дня голосування, бо, перш за все, ці вибори організовуються відповідними ТВК.

Там зазначили, що система "ІАС Вибори", яка теоретично могла б автоматично передавати всі дані до ЦВК, не розгорнута до рівня ТВК, оскільки на це не виділили кошти.

Водночас у Центрвиборчкомі зазначили, що збирають інформацію про явку виборців з власної ініціативи, але процес опрацювання та оприлюднення цих даних забирає багато часу.

Українська правда

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Теми: вибориЦВК
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