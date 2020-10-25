"ОПОРА" назвала явку на 16 часов: меньше, чем в 2015 году
Явка на местных выборах по всей Украине по состоянию на 16 часов, по данным гражданской сети "ОПОРА", составляет 27%.
Источник: председатель правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская в Facebook, ЦИК
Дословно: "Явка на 16:00 по всей стране, по данным гражданской сети "ОПОРА", составляет 27%. Погрешность 0,84%".
Детали: Айвазовская добавила, что на местных выборах 2015 года явка по состоянию на 16 часов составила 36,2%.
Центральная избирательная комиссия пока не сообщает своих данных о явке по состоянию на 16:00.
Как сообщается на странице ЦИК в Facebook, комиссия никогда не занималась оперативным сбором информации о явке на местных выборах в течение дня голосования, потому что, прежде всего, эти выборы организуются соответствующими ТИК.
Там отметили, что система "ИАС Выборы", которая теоретически могла бы автоматически передавать все данные в ЦИК, не развернута до уровня ТИК, поскольку на это не выделили средств.
В то же время в Центризбиркоме отметили, что собирают данные о явке избирателей по собственной инициативе, но процесс обработки и обнародования этих данных занимает много времени.