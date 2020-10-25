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Глава МЗС Угорщини у день виборів в Україні закликав підтримати одну з партій

Неділя, 25 жовтня 2020, 18:08

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у неділю закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Єдина угорська партія, КМКС, балотується на вступ до Закарпатської обласної ради, і було б погано, якби угорці не залишились без представництва на рівні області", - написав Сійярто.

Він також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову Золтана Бабяка. "Не випадково багато поглядів прикуто до Берегово, оскільки мер Золтан Бабяк зробив чудову роботу, було б добре, якби він міг продовжувати", - написав міністр.

Сійярто також повідомив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть перетнути кордон для голосування і повернутися назад без зобов'язання проходити 14-денний карантин.

Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулася до МЗС України із закликом оперативно відреагувати на втручання Сійярто в українські вибори.

"Його заклик до угорців підтримати одну з політичних сил і мера на Закарпатті, та ще й у день виборів – безпрецедентний акт зневаги до іноземної держави з боку члена Європейського Союзу", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 20 жовтня в МЗС України застерегли угорських посадовців від політичної агітації під час поїздок у Закарпатську область та звернулися до правоохоронних органів з проханням "дати оцінку" таким їхнім діям.

Перед цим до МЗС звернулася Громадянська мережа "ОПОРА" з проханням оцінити дії держсекретаря Угорщини з питань національної політики Яноша Арпада Потапі, який, за даними спостерігачів, під час візиту до Закарпатської області 9-10 жовтня агітував на користь КМКС "Партія угорців України".

Теми: УгорщинаЗакарпаттявибори


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