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Глава МИД Венгрии в день выборов в Украине призвал поддержать одну из партий

Воскресенье, 25 октября 2020, 18:08

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в воскресенье призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Единственная венгерская партия, КМКС, баллотируется на попадание в Закарпатский областной совет, и было бы плохо, если бы венгры не остались без представительства на уровне области", - написал Сийярто.

Он также призвал поддержать на выборах мэра Берегово действующего мэра Золтана Бабяка. "Не случайно многие взгляды прикованы к Берегово, поскольку мэр Золтан Бабяк сделал замечательную работу, было бы хорошо, если бы он мог продолжать", - написал министр.

Сийярто также сообщил, что жители Закарпатья, которые находятся на территории Венгрии, могут пересечь границу для голосования и вернуться без обязательства проходить 14-дневный карантин.

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась к МИД Украины с призывом оперативно отреагировать на вмешательство Сийярто в украинские выборы.

"Его призыв к венграм поддержать одну из политических сил и мэра в Закарпатье, да еще и в день выборов - беспрецедентный акт пренебрежения к иностранному государству со стороны члена Европейского Союза", - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, 20 октября в МИД Украины предостерегли венгерских чиновников от политической агитации во время поездок в Закарпатскую область и обратились в правоохранительные органы с просьбой "дать оценку" таким их действиям.

Перед этим в МИД обратилась Гражданская сеть "ОПОРА" с просьбой оценить действия госсекретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потап, который, по данным наблюдателей, во время визита в Закарпатской области 9-10 октября агитировал в пользу КМКС "Партия венгров Украины".

Темы: ВенгрияЗакарпатьевиборы


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