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Журналістка заявила про агресію з боку кандидата від "слуг"

Неділя, 25 жовтня 2020, 17:40
Журналістка заявила про агресію з боку кандидата від слуг
фото з сайту НСЖУ

Редактор газети "Вісті Тернівки" Альона Поддуєва подала заяву до поліції через фізичну агресію на виборчій дільниці з боку чинного депутата Тернівської міської ради на Дніпропетровщині і кандидата від "Слуги народу" Віталія Айзатулова.

Джерело: Національна спілка журналістів України, Айзатулов у Facebook

 
фото з сайту НСЖУ

Деталі: Журналістка подала заяву до місцевого відділу поліції через перешкоджання журналістській діяльності та поінформувала НСЖУ.

Редактор газети зафіксувала масову присутність на виборчих дільницях Тернівки осіб із посвідченнями "позаштатних кореспондентів" павлоградської газети "Бегемот".

За словами Поддуєвої, під час розпитування чергової "кореспондентки" вже на п’ятій виборчій дільниці на неї накинувся депутат міської ради.

Дослівно заява журналістки до поліції: "Хватав мене за руки та штовхав, намагався вибити з рук мій мобільний телефон, яким я вела зйомку".

Деталі: Національна спілка журналістів України засуджує надання стороннім особам посвідчень працівників ЗМІ та закликає журналістів у день виборів фіксувати факти присутності псевдокореспондентів.

Також у НСЖУ нагадують, що перешкоджання професійній діяльності журналіста є правопорушенням та карається відповідно до положень ст. 171 Кримінального кодексу України.

Як зазначається на сторінці Віталія Айзатулова в Facebook, він є кандидатом від партії "Слуга народу" на місцевих виборах.

Опубликовано Виталием Айзатуловым Пятница, 23 октября 2020 г.

Водночас зараз він є депутатом міської ради від територіальної організації політичної партії "Опозиційний блок" в місті Тернівка.

Українська правда
Теми: Дніпропетровська областьЗМІвибориСлуга народу
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