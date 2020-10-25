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Журналистка заявила об агрессии со стороны кандидата от "слуг"

Воскресенье, 25 октября 2020, 17:40
Журналистка заявила об агрессии со стороны кандидата от слуг
фото с сайта НСЖУ

Редактор газеты "Вісті Тернівки" Алена Поддуева подала заявление в полицию из-за физической агрессии на избирательном участке со стороны действующего депутата Терновского городского совета Днепропетровской области и кандидата от "Слуги народа" Виталия Айзатулова.

Источник: Национальный союз журналистов Украины, Айзатулов в Facebook

 
фото с сайта НСЖУ

Детали: Журналистка подала заявление в местный отдел полиции из-за препятствования журналистской деятельности и проинформировала НСЖУ.

Редактор газеты зафиксировала массовое присутствие на избирательных участках Терновки лиц с удостоверениями "внештатных корреспондентов" павлоградской газеты "Бегемот".

По словам Поддуевой, при расспросе очередной "корреспондентки" уже на пятой избирательном участке на нее набросился депутат городского совета.

Дословно заявление журналистки в полицию: "Хватал меня за руки и толкал, пытался выбить из рук мой мобильный телефон, которым я вела съемку".

Детали: Национальный союз журналистов Украины осуждает предоставление сторонним лицам удостоверений работников СМИ и призывает журналистов в день выборов фиксировать факты присутствия псевдокорреспондентов.

Также в НСЖУ напоминают, что препятствование профессиональной деятельности журналиста является правонарушением и наказывается в соответствии с положениями ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается на странице Виталия Айзатулова в Facebook, он является кандидатом от партии "Слуга народа" на местных выборах.

Опубликовано Виталием Айзатуловым Пятница, 23 октября 2020 г.

В то же время сейчас он является депутатом городского совета от территориальной организации политической партии "Оппозиционный блок" в городе Терновка.

Украинская правда

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Темы: Днепропетровская областьСМИвиборыСлуга народа
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