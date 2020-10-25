На Черкащині в ніч перед виборами від COVID-19 помер кандидат від "ЄС"

На Черкащині в ніч на неділю від COVID-19 помер кандидат до Христинівської міськради від "Європейської солідарності" Олександр Кучеренко.

Джерело: представник місцевого осередку Комітету виборців України Максим Михлик, нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко

Дослівно Михлик: "В м. Христинівка, Черкаська область сьогодні вночі помер перший номер по 1 округу до Христинівської міської ради від партії "Європейська Солідарність" Кучеренко О.М. Ускладнення при COVID.

ТВК обговорювала використання штампу "вибув" на всіх бюлетенях за дану партію. Спільними зусиллями ЦВК і спостерігачів КВУ переконали такого не робити. Нагадуємо, що в таких ситуаціях партія залишається в бюлетені і виборці можуть за неї проголосувати".

Деталі: Разом з тим, Геращенко повідомила, що Кучеренко був також кандидатом від ЄС до обласної ради від Христинівки.

Дослівно Геращенко: "Коли стало відомо про смерть нашого колеги, деякі члени ТВК намагалися поставити штамп "вибув" на всіх бюлетенях навпроти "ЄС", ледь вдалося це зупинити".