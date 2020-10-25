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В Черкасской области в ночь перед выборами от COVID-19 умер кандидат от "ЕС"

Воскресенье, 25 октября 2020, 19:11
иллюстративное фото Эльдара Сарахмана, УП

В Черкасской области в ночь на воскресенье от COVID-19 умер кандидат в Христиновский горсовета от "Европейской солидарности" Александр Кучеренко.

Источник: представитель местного отделения Комитета избирателей Украины Максим Михлик, нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко

Дословно Михлик: "В г. Христиновка, Черкасская область сегодня ночью умер первый номер по 1 округу в Христиновский городской совет от партии "Европейская Солидарность" Кучеренко А.Н. Осложнения при COVID.

ТВК обсуждала использование штампа "выбыл" на всех бюллетенях за данную партию. Совместными усилиями ЦИК и наблюдателей КИУ убедили такого не делать. Напоминаем, что в таких ситуациях партия остается в бюллетене и избиратели могут за нее проголосовать".

Детали: Вместе с тем, Геращенко сообщила, что Кучеренко также был кандидатом от ЕС в областной совет от Христиновки.

Дословно Геращенко: "Когда стало известно о смерти нашего коллеги, некоторые члены ТИК пытались поставить штамп "выбыл" на всех бюллетенях напротив "ЕС", еле удалось это остановить".

Украинская правда
Темы: Европейская солидарностьЧеркасская областьвиборыкоронавирус


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