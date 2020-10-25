У трьох членів дільничної комісії в Кропивницькому виявили коронавірус

На дільниці №350885, що знаходиться на території Центральної міської лікарні у Кропивницькому, в трьох членів ДВК виявили COVID-19.

Джерело: громадянська мережа "Опора"

Деталі: Як розповіла заступник голови Фортечної районної ТВК Оксана Аветесян-Бершадська, приміщення дільниці обробили, а комісія продовжує працювати.

"У трьох членів комісії не було ніяких ознак хвороби. Але тест показав, що організм бореться з COVID-19. Після обробки приміщення комісія працює, вистачає кворуму", – зазначила Оксана Аветесян-Бершадська.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів, у разі виявлення COVID-19 в одного із членів виборчої комісії всі інші члени комісії можуть продовжувати виконувати свої функції за відсутності симптомів респіраторних захворювань.

У разі наявності контакту з хворим без застосування засобів індивідуального захисту такі члени виборчої комісії направляються на самоізоляцію.