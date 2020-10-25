Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У трьох членів дільничної комісії в Кропивницькому виявили коронавірус

Неділя, 25 жовтня 2020, 18:12
У трьох членів дільничної комісії в Кропивницькому виявили коронавірус

На дільниці №350885, що знаходиться на території Центральної міської лікарні у Кропивницькому, в трьох членів ДВК виявили COVID-19.

Джерело: громадянська мережа "Опора"

Деталі: Як розповіла заступник голови Фортечної районної ТВК Оксана Аветесян-Бершадська, приміщення дільниці обробили, а комісія продовжує працювати.

"У трьох членів комісії не було ніяких ознак хвороби. Але тест показав, що організм бореться з COVID-19. Після обробки приміщення комісія працює, вистачає кворуму", – зазначила Оксана Аветесян-Бершадська. 

Відповідно до постанови Кабінету міністрів, у разі виявлення COVID-19 в одного із членів виборчої комісії всі інші члени комісії можуть продовжувати виконувати свої функції за відсутності симптомів респіраторних захворювань.

У разі наявності контакту з хворим без застосування засобів індивідуального захисту такі члени виборчої комісії направляються на самоізоляцію.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: вибориКропивницькийкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: