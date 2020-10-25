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У трех членов участковой комиссии в Кропивницком обнаружили коронавирус

Воскресенье, 25 октября 2020, 19:12

На участке №350885, который находится на территории Центральной городской больницы в Кропивницком, у трех членов УИК обнаружили COVID-19.

Источник: гражданская сеть "Опора"

Детали: Как рассказала заместитель председателя Фортечной районной ТИК Оксана Аветесян-Бершадская, помещение участка обработали, а комиссия продолжает работать.

"У трех членов комиссии не было никаких признаков болезни. Но тест показал, что организм борется с COVID-19. После обработки помещения комиссия работает, кворума хватает", - отметила она.

Согласно постановлению Кабинета министров, в случае выявления COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии все остальные члены комиссии могут продолжать выполнять свои функции при отсутствии симптомов респираторных заболеваний.

При наличии контакта с больным без применения средств индивидуальной защиты такие члены избирательной комиссии направляются на самоизоляцию.

Украинская правда
Темы: виборыКропивницкийкоронавирус


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