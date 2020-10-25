У цілому голосування на виборах проходить по закону - "Опора"
Неділя, 25 жовтня 2020, 19:35
Голосування на місцевих виборах в Україні в цілому проходить з дотриманням виборчого законодавства.
Джерело: аналітик громадянської мережі "Опора" Олександр Клюжев на брифінгу, чиї слова передає Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Якщо говорити в цілому про якість виборчого процесу, то, за нашою інформацією, голосування проходить, як правило, на підставі вимог виборчого законодавства".
Деталі: Він уточнив, що окремі виборчі дільниці все ж допускають порушення.