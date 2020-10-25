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У цілому голосування на виборах проходить по закону - "Опора"

Неділя, 25 жовтня 2020, 18:35

Голосування на місцевих виборах в Україні в цілому проходить з дотриманням виборчого законодавства.

Джерело: аналітик громадянської мережі "Опора" Олександр Клюжев на брифінгу, чиї слова передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Якщо говорити в цілому про якість виборчого процесу, то, за нашою інформацією, голосування проходить, як правило, на підставі вимог виборчого законодавства".

Деталі: Він уточнив, що окремі виборчі дільниці все ж допускають порушення.

"Українська правда" у Threads

Теми: виборизаконодавствомісцева влада
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