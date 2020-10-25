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В целом голосование на выборах проходит по закону - "Опора"

Воскресенье, 25 октября 2020, 18:35

Голосование на местных выборах в Украине в целом проходит с соблюдением избирательного законодательства.

Источник: аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев на брифинге, чьи слова передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Если говорить в целом о качестве избирательного процесса, то, по нашей информации, голосование проходит, как правило, на основании требований избирательного законодательства".

Детали: Он уточнил, что отдельные избирательные участки все же допускают нарушения.

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Темы: виборызаконодательствоместная власть
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