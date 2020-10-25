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Прем'єр Болгарії заразився коронавірусом

Неділя, 25 жовтня 2020, 19:43

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив про те, що заразився коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Після двох ПЛР-тестів сьогодні отримано позитивні результати на COVID-19. У мене загальне нездужання, нині я залишаюся на лікуванні вдома. Всю інформацію про мої контакти передано до регіональної інспекції охорони здоров'я. Я впевнений, що за дотримання всіх заходів я впораюся!" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Борисов зазначив, що відклав усі зустрічі та пішов на самоізоляцію ще в п'ятницю після того, як зараження коронавірусом підтвердилося у міністра регіонального розвитку та управління Ніколая Нанкова, з яким він спілкувався.

Міністр охорони здоров'я Костадін Ангелов ізолювався, оскільки контактував з Борисовим. За його словами, останній контакт з прем'єр-міністром був у п'ятницю. Міністр енергетики Теменужка Петкова також ізолювалась.

Борисов також повідомив через американське посольство представників американської делегації, які відвідали Болгарію та мали зустріч з ним у п'ятницю.

Нагадаємо, 24 жовтня президент Польщі Анджей Дуда отримав позитивний тест на коронавірус.

Теми: Болгаріякоронавірус


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