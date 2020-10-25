Премьер-министр Болгарии заразился коронавирусом

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о том, что заразился коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"После двух ПЦР-тестов сегодня получены положительные результаты на COVID-19. У меня общее недомогание, сейчас я остаюсь на лечении дома. Всю информацию о моих контактах передано в региональной инспекции здравоохранения. Я уверен, что при соблюдении всех мер я справлюсь!" - написал он на своей странице в Facebook.

Борисов отметил, что отложил все встречи и пошел на самоизоляцию еще в пятницу после того, как заражение коронавирусом подтвердилось у министра регионального развития и управления Николая Нанкова, с которым он общался.

Министр здравоохранения Костадин Ангелов изолировался, поскольку контактировал с Борисовым. По его словам, последний контакт с премьер-министром был в пятницу. Министр энергетики Теменужка Петкова также изолировалась.

Борисов также сообщил через американское посольство представителям американской делегации, посетившим Болгарию и встречавшимися с ним в пятницу.

Напомним, 24 октября президент Польши Дуда получил положительный тест на коронавирус.