Верещук очікує, що вийде у другий тур, але "небо не впаде"

Кандидат у мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук, очікує, що вийде у другий тур місцевих виборів.

Джерело: Верещук у коментарі журналістам у неділю

Пряма мова: "Я очікую, що я вийду в другий тур".

Деталі: На питання, що буде, якщо вона не вийде до другого туру, кандидатка сказала: "Небо не впаде, будемо далі працювати".

На питання, чи може вона працювати головою КМДА, Верещук сказала: "Я можу взагалі все, дав би Бог здоров'я і життя". Водночас вона зазначила, що не обговорювала з президентом таку можливість.