Верещук очікує, що вийде у другий тур, але "небо не впаде"
Неділя, 25 жовтня 2020, 19:59
Кандидат у мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук, очікує, що вийде у другий тур місцевих виборів.
Джерело: Верещук у коментарі журналістам у неділю
Пряма мова: "Я очікую, що я вийду в другий тур".
Деталі: На питання, що буде, якщо вона не вийде до другого туру, кандидатка сказала: "Небо не впаде, будемо далі працювати".
На питання, чи може вона працювати головою КМДА, Верещук сказала: "Я можу взагалі все, дав би Бог здоров'я і життя". Водночас вона зазначила, що не обговорювала з президентом таку можливість.
Українська правда