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Верещук ожидает, что выйдет во второй тур, но "небо не упадет"

Воскресенье, 25 октября 2020, 19:59

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук ожидает, что выйдет во второй тур местных выборов.

Источник: Верещук в комментарии журналистам в воскресенье

Прямая речь: "Я ожидаю, что я выйду во второй тур".

Детали: На вопрос, что будет, если она не выйдет во второй тур, кандидат сказал: "Небо не упадет, будем дальше работать".

На вопрос, может ли она работать главой КГГА, Верещук сказала: "Я могу вообще все, дал бы Бог здоровья и жизни". В то же время она отметила, что не обсуждала с президентом такую ​​возможность.

Украинская правда
Темы: виборыКиевСлуга народа


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