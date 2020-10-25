Вибори мера Києва: екзит-пол показав нищівну перемогу Кличка, але буде 2-й тур
Згідно з екзит-полом служби "Рейтинг", Віталій Кличко з великім відривом випередив своїх конкурентів на виборах мера столиці, але до перемоги в першому турі не дотягнув.
Джерело: пресконференція представника соціологічної групи "Рейтинг"
Деталі:
Кличко ("УДАР") – 47,8%;
Олександр Попов ("ОПЗЖ") – 8,6%;
Сергій Притула ("Голос") – 8,3%;
Ірина Верещук ("Слуга народу") – 8%;
Олексій Кучеренко ("Батьківщина") – 6,3%;
Андрій Пальчевський – 4,5%;
Ігор Смешко – 3,4%.
Інші кандидати отримали менше 3% голосів віборців. Серед них колишній мер Києва Олександр Омельченко з 2,6% підтримки.
Представник соцслужби пояснив, що троє кандидатів, які ідуть за Кличком, хоч і сильно відстають, мають приблизно однакові шанси вийти з чинним мером у другий тур.
В опитуванні взяли участь 10 402 респонденти на виході з 140 виборчих дільниць, які відібрані випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Статистична похибка - не більше 1%.
Також були опубліковані результати екзит-полів спільного проєкту студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24". Згідно з ними:
Віталій Кличко – 45,93%;
Олександр Попов – 9,62%;
Ірина Верещук – 8,53%;
Олексій Кучеренко – 7,82%;
Сергій Притула – 7,27%;
Андрій Пальчевський – 4,81%;
Ігор Смешко – 3,73%;
Олександр Омельченко – 2,69%.