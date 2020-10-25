Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори мера Києва: екзит-пол показав нищівну перемогу Кличка, але буде 2-й тур

Неділя, 25 жовтня 2020, 19:08
Вибори мера Києва: екзит-пол показав нищівну перемогу Кличка, але буде 2-й тур

Згідно з екзит-полом служби "Рейтинг", Віталій Кличко з великім відривом випередив своїх конкурентів на виборах мера столиці, але до перемоги в першому турі не дотягнув.

Джерело: пресконференція представника соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі:

Кличко ("УДАР") – 47,8%;

Олександр Попов ("ОПЗЖ") – 8,6%;

Сергій Притула ("Голос") – 8,3%;

Ірина Верещук ("Слуга народу") – 8%;

Олексій Кучеренко ("Батьківщина") – 6,3%;

Андрій Пальчевський – 4,5%;

Ігор Смешко – 3,4%.

Інші кандидати отримали менше 3% голосів віборців. Серед них колишній мер Києва Олександр Омельченко з 2,6% підтримки.

 

Представник соцслужби пояснив, що троє кандидатів, які ідуть за Кличком, хоч і сильно відстають, мають приблизно однакові шанси вийти з чинним мером у другий тур.

Статистична похибка опитування - не більше 1%.

Також були опубліковані результати екзит-полів спільного проєкту студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24". Згідно з ними:

Віталій Кличко – 45,93%;

Олександр Попов – 9,62%;

Ірина Верещук – 8,53%;

Олексій Кучеренко – 7,82%;

Сергій Притула – 7,27%;

Андрій Пальчевський – 4,81%;

Ігор Смешко – 3,73%;

Олександр Омельченко – 2,69%.

 
 

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївВіталій Кличковибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Чинний мер Черкас позмагається з представником "Голосу" – екзит-пол
Опитування Зеленського: щодо одного питання думки українців розділились – "Рейтинг"
Явка на виборах склала близько 37% – ЦВК
У Львові в другий тур виходять кандидати з прізвищами на "С" – екзит-пол
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: