Вибори мера Києва: екзит-пол показав нищівну перемогу Кличка, але буде 2-й тур

Згідно з екзит-полом служби "Рейтинг", Віталій Кличко з великім відривом випередив своїх конкурентів на виборах мера столиці, але до перемоги в першому турі не дотягнув.

Джерело: пресконференція представника соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі:

Кличко ("УДАР") – 47,8%;

Олександр Попов ("ОПЗЖ") – 8,6%;

Сергій Притула ("Голос") – 8,3%;

Ірина Верещук ("Слуга народу") – 8%;

Олексій Кучеренко ("Батьківщина") – 6,3%;

Андрій Пальчевський – 4,5%;

Ігор Смешко – 3,4%.

Інші кандидати отримали менше 3% голосів віборців. Серед них колишній мер Києва Олександр Омельченко з 2,6% підтримки.

Представник соцслужби пояснив, що троє кандидатів, які ідуть за Кличком, хоч і сильно відстають, мають приблизно однакові шанси вийти з чинним мером у другий тур.

В опитуванні взяли участь 10 402 респонденти на виході з 140 виборчих дільниць, які відібрані випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Статистична похибка - не більше 1%.

Також були опубліковані результати екзит-полів спільного проєкту студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24". Згідно з ними:

Віталій Кличко – 45,93%;

Олександр Попов – 9,62%;

Ірина Верещук – 8,53%;

Олексій Кучеренко – 7,82%;

Сергій Притула – 7,27%;

Андрій Пальчевський – 4,81%;

Ігор Смешко – 3,73%;

Олександр Омельченко – 2,69%.