Выборы мэра Киева: экзит-пол показал разгромную победу Кличко, но будет 2-й тур

Согласно экзит-полу службы "Рейтинг" Виталий Кличко с большим отрывом опередил своих конкурентов на выборах мэра столицы, но до победы в первом туре не дотянул.

Источник: Пресс-конференция представителя социологической группы "Рейтинг"

Детали:

Кличко ("УДАР") - 47,8%;

Александр Попов ("ОПЗЖ") - 8,6%;

Сергей Притула ("Голос") - 8,3%;

Ирина Верещук ("Слуга народа") - 8%;

Алексей Кучеренко ("Батькивщина") - 6,3%;

Андрей Пальчевский - 4,5%;

Игорь Смешко - 3,4%.

Другие кандидаты получили меньше 3% голосов избиратей. Среди них бывший мэр Киева Александр Омельченко с 2,6% поддержки.

Представитель соцслужбы объяснил, что трое кандидатов, которые идут за Кличко, хоть и сильно отстают, имеют примерно одинаковые шансы выйти з действующим мэром во второй тур.

В опросе приняли участие 10 402 респондента на выходе со 140 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Статистическая погрешность - не более 1%.

Также были опубликованы результаты экзит-полов совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Согласно им:

Виталий Кличко - 45,93%;

Александр Попов - 9,62%;

Ирина Верещук - 8,53%;

Алексей Кучеренко - 7,82%;

Сергей Притула - 7,27%;

Андрей Пальчевский - 4,81%;

Игорь Смешко - 3,73%;

Александр Омельченко - 2,69%.