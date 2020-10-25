Выборы мэра Киева: экзит-пол показал разгромную победу Кличко, но будет 2-й тур
Согласно экзит-полу службы "Рейтинг" Виталий Кличко с большим отрывом опередил своих конкурентов на выборах мэра столицы, но до победы в первом туре не дотянул.
Источник: Пресс-конференция представителя социологической группы "Рейтинг"
Детали:
Кличко ("УДАР") - 47,8%;
Александр Попов ("ОПЗЖ") - 8,6%;
Сергей Притула ("Голос") - 8,3%;
Ирина Верещук ("Слуга народа") - 8%;
Алексей Кучеренко ("Батькивщина") - 6,3%;
Андрей Пальчевский - 4,5%;
Игорь Смешко - 3,4%.
Другие кандидаты получили меньше 3% голосов избиратей. Среди них бывший мэр Киева Александр Омельченко с 2,6% поддержки.
Представитель соцслужбы объяснил, что трое кандидатов, которые идут за Кличко, хоть и сильно отстают, имеют примерно одинаковые шансы выйти з действующим мэром во второй тур.
Статистическая погрешность опроса - не более 1%.
Также были опубликованы результаты экзит-полов совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Согласно им:
Виталий Кличко - 45,93%;
Александр Попов - 9,62%;
Ирина Верещук - 8,53%;
Алексей Кучеренко - 7,82%;
Сергей Притула - 7,27%;
Андрей Пальчевский - 4,81%;
Игорь Смешко - 3,73%;
Александр Омельченко - 2,69%.