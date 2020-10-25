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Вибори в Маріуполі виграє чинний мер – екзит-пол

Неділя, 25 жовтня 2020, 19:18
Вибори в Маріуполі виграє чинний мер – екзит-пол

Згідно з екзит-полом соціологічної групи "Рейтинг", вибори мера Маріуполя виграє діючий міський голова Вадим Бойченко.

Джерело: керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олександр Антипович на брифінгу

Деталі: Бойченко набирає 68,1% виборців міста, в той час як його найближчий конкурент, представник "Опозиційної платформи – За життя" Володимир Клименко – 22,8%.

На виборах до міської ради найбільше голосів набирає "Блок Вадима Бойченка" (45,6%).

ОПЖЗ набирає 31,4%, Партія Шарія – 6,2%, "Слуга народу" – 5,7%, "Сила людей" – 5,0%. Інші партії не долають 5-відсотковий бар'єр.

Похибка екзит-полу в Маріуполі становить не більше 1,5%.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Маріупольвибориопитуванняекзит-пол
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