Вибори в Маріуполі виграє чинний мер – екзит-пол

Згідно з екзит-полом соціологічної групи "Рейтинг", вибори мера Маріуполя виграє діючий міський голова Вадим Бойченко.

Джерело: керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олександр Антипович на брифінгу

Деталі: Бойченко набирає 68,1% виборців міста, в той час як його найближчий конкурент, представник "Опозиційної платформи – За життя" Володимир Клименко – 22,8%.

На виборах до міської ради найбільше голосів набирає "Блок Вадима Бойченка" (45,6%).

ОПЖЗ набирає 31,4%, Партія Шарія – 6,2%, "Слуга народу" – 5,7%, "Сила людей" – 5,0%. Інші партії не долають 5-відсотковий бар'єр.

Похибка екзит-полу в Маріуполі становить не більше 1,5%.