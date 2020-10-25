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Выборы в Мариуполе выигрывает действующий мэр – экзит-пол

Воскресенье, 25 октября 2020, 19:18
Выборы в Мариуполе выигрывает действующий мэр – экзит-пол

Согласно экзит-полу социологической группы "Рейтинг", выборы мэра Мариуполя выигрывает действующий мэр Вадим Бойченко.

Источник: руководитель социологической группы "Рейтинг" Александр Антипович на брифинге

Детали: Бойченко набирает 68,1% избирателей города, в то время как его ближайший конкурент, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Клименко – 22,8%.

На выборах в городской совет больше всего голосов набирает "Блок Вадима Бойченко" (45,6%).

ОПЖЗ набирает 31,4%, Партия Шария – 6,2%, "Слуга народа" – 5,7%, "Сила людей" – 5,0%. Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.

Погрешность экзит-пола в Мариуполе составляет не более 1,5%.

Катерина Тищенко, УП

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Темы: Мариупольвиборыопросэкзит-пол
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