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В Києві "Удар" перша, "ЄС" друга, 4 партії ділять четверту сходинку - екзит-пол "Рейтинга"

Неділя, 25 жовтня 2020, 19:18
В Києві Удар перша, ЄС друга, 4 партії ділять четверту сходинку - екзит-пол Рейтинга

Партія мера Києва Віталія Кличка "Удар" набирає найбільшу кількість голосів на місцевих виборах до міськради.  

Джерело: опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг"

Деталі: Згідно з результатами опитування партія "Удар" набрала 21,3% голосів.

"ЄС" на чолі з Мариною Порошенко зайняла другу сходинку з показником 18%.

Партія "Слуга Народу" на чолі з Євгенією Кулебою зайняла третє місце – 9,5%.

"Голос" (Максим Нефьодов) – 7,2%,

"Єдність Олександра Омельченка" - 6,8%,

"ОПЗЖ" (Олександ Попов) – 6,7%,

"Батьківщина" (Олексій Кучеренко) – 6,6%,

Всі інші партії набрали менше 5%.

 
скріношот

Опитування проводилося серед респондентів, які взяли участь у виборах, на виході з 140 виборчих дільниць, які відібрані випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності.

Українська правда
Теми: вибориКиїв
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