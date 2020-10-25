В Києві "Удар" перша, "ЄС" друга, 4 партії ділять четверту сходинку - екзит-пол "Рейтинга"
Неділя, 25 жовтня 2020, 19:18
Партія мера Києва Віталія Кличка "Удар" набирає найбільшу кількість голосів на місцевих виборах до міськради.
Джерело: опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг"
Деталі: Згідно з результатами опитування партія "Удар" набрала 21,3% голосів.
"ЄС" на чолі з Мариною Порошенко зайняла другу сходинку з показником 18%.
Партія "Слуга Народу" на чолі з Євгенією Кулебою зайняла третє місце – 9,5%.
"Голос" (Максим Нефьодов) – 7,2%,
"Єдність Олександра Омельченка" - 6,8%,
"ОПЗЖ" (Олександ Попов) – 6,7%,
"Батьківщина" (Олексій Кучеренко) – 6,6%,
Всі інші партії набрали менше 5%.
Опитування проводилося серед респондентів, які взяли участь у виборах, на виході з 140 виборчих дільниць, які відібрані випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності.
Українська правда