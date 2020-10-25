В Києві "Удар" перша, "ЄС" друга, 4 партії ділять четверту сходинку - екзит-пол "Рейтинга"

Партія мера Києва Віталія Кличка "Удар" набирає найбільшу кількість голосів на місцевих виборах до міськради.

Джерело: опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг"

Деталі: Згідно з результатами опитування партія "Удар" набрала 21,3% голосів.

"ЄС" на чолі з Мариною Порошенко зайняла другу сходинку з показником 18%.

Партія "Слуга Народу" на чолі з Євгенією Кулебою зайняла третє місце – 9,5%.

"Голос" (Максим Нефьодов) – 7,2%,

"Єдність Олександра Омельченка" - 6,8%,

"ОПЗЖ" (Олександ Попов) – 6,7%,

"Батьківщина" (Олексій Кучеренко) – 6,6%,

Всі інші партії набрали менше 5%.

скріношот

Опитування проводилося серед респондентів, які взяли участь у виборах, на виході з 140 виборчих дільниць, які відібрані випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності.