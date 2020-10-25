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В Киеве "Удар" первая, "ЕС" вторая, 4 партии делят четвертое место - экзит-пол "Рейтинга"

Воскресенье, 25 октября 2020, 19:18
В Киеве Удар первая, ЕС вторая, 4 партии делят четвертое место - экзит-пол Рейтинга

Партия мэра Киева Виталия Кличко "Удар" набирает наибольшее количество голосов на местных выборах в горсовет.

Источник: опрос проведенный социологической группой "Рейтинг"

Детали: Согласно результатам опроса партия "Удар" набрала 21,3% голосов.

"ЕС" во главе с Мариной Порошенко заняла второе место с показателем 18%.

Партия "Слуга Народа" во главе с Евгенией Кулебой заняла третье место - 9,5%.

"Голос" (Максим Нефедов) - 7,2%,

"Единство Александра Омельченко" - 6,8%,

"ОПЗЖ" (Александрович Попов) - 6,7%,

"Батькивщина" (Алексей Кучеренко) - 6,6%,

Все остальные партии набрали менее 5%.

Опрос проводился среди респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности.

Украинская правда

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Темы: виборыКиев
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