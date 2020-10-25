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Силовики викрили "сітку" карусельників, які голосували за ОПЗЖ

Неділя, 25 жовтня 2020, 19:28
Силовики викрили сітку карусельників, які голосували за ОПЗЖ

Правоохоронці викрили "сітку" підкупу виборців, організовану з метою фальсифікації результатів місцевих виборів на Київщині.

Джерело: заступник директора департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало у коментарі УП, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Слідством встановлено, що зловмисники в ході передвиборчої кампанії організували на території міста Миколаєва та Новоодеського району Миколаївської області делегацію кількістю до 100 осіб для участі у голосуванні (на платній основі) на території Київської області або міста Києва.

У день виборів приватними автомобілями цих громадян доправили до столиці. З учасниками незаконної схеми провели повторний інструктаж та вручили відповідні роздруковані пам'ятки.

Правоохоронці зафіксували факт незаконного голосування цими особами в Київській області.

Зокрема, за даними джерела УП, учасникам "сітки" необхідно було проголосувати за партію "Опозиційна платформа За життя" та кандидата від цієї політсили на посаду голови Борщагівської сільської ради Бучанського району Київщини.

За силової підтримки спецпризначенців зловмисників затримали.

За даними правоохоронців, злочинну схему організували двоє мешканців Миколаєва, та залучили ще шістьох осіб, які займалися вербуванням та відправкою миколаївців до столиці для голосування. За кожен голос учасники "сітки" отримали від однієї до двох тисяч гривень. Всього у фальсифікаціях, за попередніми даними, взяло участь близько 80 миколаївців.

Розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 ККУ "Підкуп виборців", що карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

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