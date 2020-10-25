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Силовики разоблачили "сетку" карусельщиков, которые голосовали за ОПЗЖ

Воскресенье, 25 октября 2020, 19:28
Силовики разоблачили сетку карусельщиков, которые голосовали за ОПЗЖ

Правоохранители разоблачили "сетку" подкупа избирателей, организованную с целью фальсификации результатов местных выборов на Киевщине.

Источник: замдиректора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало в комментарии УП, информированный источник УП в правоохранительных органах

Детали: Следствием установлено, что злоумышленники в ходе предвыборной кампании организовали на территории города Николаева и Новоодесского района Николаевской области делегацию в количестве до 100 человек для участия в голосовании (на платной основе) на территории Киевской области или города Киева.

В день выборов частными автомобилями этих граждан доставили в столицу. С участниками незаконной схемы провели повторный инструктаж и вручили соответствующие распечатанные памятки.

Правоохранители зафиксировали факт незаконного голосования этими лицами в Киевской области.

В частности, по данным источника УП, участникам "сетки" необходимо было проголосовать за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кандидата от этой политсилы на пост главы Борщаговского сельского совета Бучанского района Киевской области.

По силовой поддержки спецназовцев злоумышленников задержали.

По данным правоохранителей, преступную схему организовали двое жителей Николаева, и привлекли еще шесть человек, которые занимались вербовкой и отправкой николаевцев в столицу для голосования. За каждый голос учасники "сетки" получили от одной до двух тысяч гривен. Всего в фальсификациях, по предварительным данным, приняли участие около 80 николаевцев.

Расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 160 УК "Подкуп избирателей", наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Валентина Романенко, УП
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