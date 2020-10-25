На виборах мера Дніпра лідирує Філатов – екзит-пол

Згідно з екзит-полом Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24", у 1 турі виборів міського голови Дніпра лідирує діючий мер Борис Філатов.

Джерело: Студія Савіка Шустера

Деталі: Філатов (партія "Пропозиція") набирає 44.47% голосів. Його найближчий конкурент, Загід Краснов від партії "Громадська сила" – 14.44%.

Олександр Вілкул ("Блок Вілкула "Українська перспектива" набирає 11.27%, Сергій Риженко від "Слуги народу" – 10.60%.

На виборах до міської ради Дніпра перемагає партія "Пропозиція" – 28.33%.

"Опозиційна платформа – За життя" набирає 17.15% голосів, "Слуга народу" – 15.21%, "Громадська сила" – 10.44%, "Європейська солідарність" – 7.50%, "Блок Вілкула "Українська перспектива" – 5.24%.

Довідка: Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом "Україна 24" провели власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді. Також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.

У день місцевих виборів було опитано 12765 українців по всій країні. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Закон вимагає провести другий тур протягом трьох тижнів від встановлення результату першого.