Согласно экзит-полу Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", в 1 туре выборов городского головы Днепра лидирует действующий мэр Борис Филатов.

Источник: Студия Савика Шустера

Детали: Филатов (партия "Пропозиція") набирает 44.47% голосов. Его ближайший конкурент, Загид Краснов от партии "Громадська сила" – 14.44%.

Александр Вилкул ("Блок Вілкула "Українська перспектива") набирает 11.27%, Сергей Рыженко от "Слуги народа" – 10.60%.

На выборах в городской совет Днепра побеждает партия "Пропозиція" действующего мэра – 28.33%.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" набирает 17.15% голосов, "Слуга народа" – 15.21%, "Громадська сила" – 10.44%, "Европейская солидарность" – 7.50%, "Блок Вілкула "Українська перспектива" – 5.24%.

Справка: Студия Савика Шустера совместно с телеканалом "Украина 24" провели собственные экзит-полы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде. Также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

В день местных выборов было опрошено 12765 Украинская по всей стране. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Закон требует провести второй тур течение трех недель от установления результата первого.