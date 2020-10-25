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Одеса: У другий тур виходять Труханов і кандидат від ОПЗЖ – екзит-поли

Неділя, 25 жовтня 2020, 21:17
Фото з Facebook Труханова

Згідно з даними екзит-полів, на виборах мера Одеси лідирує чинний міський голова Геннадій Труханов, на другому місці кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Микола Скорик.

Джерело: результати екзит-пола Київського міжнародного інституту соціології і ексзит-полу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна 24"

Деталі: Згідно з екзит-полом КМІС, Труханов набирає 34,6% голосів, Скорик – 17,7%. На третьому місці Олег Філімонов – 15,5%. 

 

За даними екзит-полу Студії Шустера, за Труханова проголосовали 34,4%, Скорика – 17,93%, Філімонова – 13,75%. 

 

До Одеської міськради, за даними екзит-полу КМІС проходять "Довіряй ділам" 24,4%, ОПЗЖ – 20,9%, "Слуга народу" – 18%, "Європейська солідарність" – 12,3%, "Партія Шарія" – 9,3%.

 

Згідно з екзит-полом Студії Шустера, партія "Довіряй справам" набирає 23,77%, "ОПЖЗ" –  22,38%, "Слуга народу" –  15,95%, "Європейська солідарність" – 12,72%, "Партія Шарія" –  6,63%.

Інші політсили не подолали п’ятивідсотковий бар'єр.

До Одеської облради, за результатом екзит-полу КМІС, також проходять 5 партій: ОПЗЖ – 21,4%, "Довіряй ділам" – 21,3%, "Слуга народу" –18,9%, "Європейська солідарність" –13,6%, "Партія Шарія" – 9,6%.  

 

Інші політсили не подолали п’ятивідсотковий бар'єр.

Станом на 17:00 КМІС опитав 3041 респондента на 60 виборчих дільницях. Застосовувалася методика "таємного голосування". Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 61%. Похибка вибірки не має перевищувати 2,5-3%.

Для довідки: Закон вимагає провести другий тур протягом трьох тижнів від встановлення результату першого.

Українська правда
Теми: Одесавиборимісцева владаТруханов


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