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Одесса: Во второй тур выходят Труханов и кандидат от ОПЗЖ – экзит-полы

Воскресенье, 25 октября 2020, 20:17
Одесса: Во второй тур выходят Труханов и кандидат от ОПЗЖ – экзит-полы
Фото с Facebook Труханова

Согласно данным экзит-полов, на выборах мэра Одессы лидирует действующий городской голова Геннадий Труханов, на втором месте кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик.

Источник: результаты экзит-пола Киевского международного института социологии и ексзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина 24"

Детали: Согласно экзит-полу КМИС, Труханов набирает 34,6% голосов, Скорик – 17,7%. На третьем месте Олег Филимонов – 15,5%.

 

По данным экзит-пола Студии Шустера, за Труханова проголосовали 34,4%, Скорика – 17,93%, Филимонова – 13,75%.

 

В Одесский горсовет, по данным экзит-пола КМИС проходят "Доверяй делам" 24,4%, ОПЗЖ – 20,9%, "Слуга народа" – 18%, "Европейская солидарность" – 12,3%, "Партия Шария" – 9,3%.

 

Согласно экзит-полу Студии Шустера, партия "Доверяй делам" набирает 23,77%, "ОПЖЗ" – 22,38%, "Слуга народа" – 15,95%, "Европейская солидарность" – 12,72%, "Партия Шария" – 6,63%.

Другие политсилы не преодолели пятипроцентный барьер. 

В Одесский облсовет, по результатам экзит-пола КМИС, также проходят 5 партий: ОПЗЖ – 21,4%, "Доверяй делам" – 21,3%, "Слуга народа" – 18,9%, "Европейская солидарность" – 13, 6%, "Партия Шария" – 9,6%.

 

Другие политсилы не преодолели пятипроцентный барьер.

По состоянию на 17:00 КМИС опросил 3041 респондента на 60 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 61%. Погрешность выборки не должна превышать 2,5-3%.

Для справки: Закон требует провести второй тур течение трех недель после установления результата первого.

Украинская правда

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Темы: Одессавиборыместная властьТруханов
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