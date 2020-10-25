Зеленський: Я жорстко стежитиму за новообраною місцевою владою

Президент Володимир Зеленський пообіцяв "жорстко стежити" за владою на місцях, обраною на цих виборах.

Джерело: телеграм-канал глави держави

Пряма мова: "Зрозуміло, що я жорстко стежитиму за новообраною місцевою владою. Це вкрай важливо для країни. Бо це – саме про якість життя".

Деталі: Зеленський зазначив, що мер міста та місцева рада часто впливають на якість життя набагато більше, ніж президент. Вони забезпечують порядок і чистоту на вулицях, стан комунальної сфери, роботу громадського транспорту, підтримують місцеві громадські проекти.

За його словами, за останні роки завдяки децентралізації місцева влада отримала в рази більше бюджетних можливостей, щоб працювати для людей.

Пряма мова: "Вірю, що українці сформують відповідальну та ефективну місцеву владу. Обіцяю співпрацю на умовах чесності та щирості між центральною владою та місцевими представниками".