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Зеленський: Я жорстко стежитиму за новообраною місцевою владою

Неділя, 25 жовтня 2020, 21:24

Президент Володимир Зеленський пообіцяв "жорстко стежити" за владою на місцях, обраною на цих виборах.

Джерело: телеграм-канал глави держави

Пряма мова: "Зрозуміло, що я жорстко стежитиму за новообраною місцевою владою. Це вкрай важливо для країни. Бо це – саме про якість життя".

Деталі: Зеленський зазначив, що мер міста та місцева рада часто впливають на якість життя набагато більше, ніж президент. Вони забезпечують порядок і чистоту на вулицях, стан комунальної сфери, роботу громадського транспорту, підтримують місцеві громадські проекти.

За його словами, за останні роки завдяки децентралізації місцева влада отримала в рази більше бюджетних можливостей, щоб працювати для людей.

Пряма мова: "Вірю, що українці сформують відповідальну та ефективну місцеву владу. Обіцяю співпрацю на умовах чесності та щирості між центральною владою та місцевими представниками".

Українська правда
Теми: Зеленськийвиборимісцева влада


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