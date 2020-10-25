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Зеленский: Я буду жестко следить за новоизбранной местной властью

Воскресенье, 25 октября 2020, 21:24

Президент Владимир Зеленский пообещал "жестко следить" за властью на местах, избранной на этих выборах.

Источник: телеграм-канал главы государства

Прямая речь: "Понятно, что я буду жестко следить за новоизбранной местной властью. Это крайне важно для страны. Потому что это - именно о качестве жизни".

Детали: Зеленский отметил, что мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни гораздо больше, чем президент. Они обеспечивают порядок и чистоту на улицах, состояние коммунальной сферы, работу общественного транспорта, поддерживают местные общественные проекты.

По его словам, за последние годы благодаря децентрализации местные власти получили в разы больше бюджетных возможностей, чтобы работать для людей.

Прямая речь: "Верю, что украинцы сформируют ответственную и эффективную местную власть. Обещаю сотрудничество на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями".

Украинская правда
Темы: Зеленскийвиборыместная власть


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