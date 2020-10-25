МЗС звинуватив Угорщину у втручанні в українські вибори

Міністерство закордонних справ України заявило про "пряме втручання" Будапешта в український виборчий процес та про неповагу Угорщини до українського законодавства.

Таким чином Київ відредагував на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, що пролунала у день виборів, повідомляє Європейська правда.

Як йшлося раніше, 25 жовтня – у день голосування на місцевих виборах в Україні – Сійярто поширив заклик до українських угорців голосувати за одну з партій, що бере участь у місцевих виборах на Закарпатті – КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття), а також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову, представника угорської громади Золтана Бабяка.

Сійярто також повідомив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть у винятковому порядку поїхати в Україну для голосування і повернутися назад без зобов'язання проходити 14-денний карантин.

МЗС заявило, що не лише "засмучене" цією заявою, але також вважає, що вона підриває українсько-угорські переговори.

"У такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми", - йдеться у заяві МЗС, що є у розпорядженні Європейської правди.

У зовнішньополітичному відомстві назвали подібні заяви "неприйнятними" та попередили про "жорстку реакцію"

"Констатуємо ігнорування Будапештом неодноразових закликів Києва припинити нехтувати принципами верховенства права і добросусідських відносин та з повагою ставитися до законів України... Неприйнятні підказки виборцям з Будапешта порушують законодавство України і не залишають українській стороні іншого вибору як жорстко реагувати на такі кроки відповідно до усталеної міжнародної практики та законодавства України", - йдеться у заяві.

"Нагнітання угорською стороною емоцій та провокування громадян України не поважати Конституцію України та її закони приречені на провал", - резюмує МЗС.

Нагадаємо, 20 жовтня в МЗС України застерегли угорських посадовців від політичної агітації під час поїздок у Закарпатську область та звернулися до правоохоронних органів з проханням "дати оцінку" таким їхнім діям.

Перед цим до МЗС звернулася Громадянська мережа "ОПОРА" з проханням оцінити дії держсекретаря Угорщини з питань національної політики Яноша Арпада Потапі, який, за даними спостерігачів, під час візиту до Закарпатської області 9-10 жовтня агітував на користь КМКС.