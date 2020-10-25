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МИД обвинил Венгрию во вмешательстве в украинские выборы

Воскресенье, 25 октября 2020, 20:25

Министерство иностранных дел Украины заявило о "прямом вмешательстве" Будапешта в украинский избирательный процесс и о неуважении Венгрией украинского законодательства.

Так Киев  отредактировал на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, прозвучавшее в день выборов, сообщает Европейская правда.

Как говорилось ранее, 25 октября - в день голосования на местных выборах в Украине - Сийярто опубликовал призыв к украинским венгров голосовать  за одну из партий-участниц местных выборах на Закарпатье - КМКС (Общества венгерской культуры Закарпатья), а также призвал поддержать действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

Сийярто также сообщил, что жители Закарпатья, которые находятся на территории Венгрии, могут в исключительном порядке поехать в Украину для голосования и вернуться обратно без обязательства проходить 14-дневный карантин.

В МИД заявили, что не только "огорчены" этим заявлением, но также считает, что оно подрывает украинский-венгерские переговоры.

"Таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины прийти к конструктивному решению существующих в украинско-венгерских отношениях проблем", - говорится в заявлении МИД, текстом которого располагает Европейской правды.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали подобные заявления "неприемлемыми" и предупредили о "жесткой реакции".

"Констатируем игнорирование Будапештом неоднократных призывов Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины... Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой и законодательством Украины", - говорится в заявлении.

"Нагнетание венгерской стороной эмоций и провоцирование граждан Украины не уважать Конституцию Украины и ее законы – обречены на провал", - резюмирует МИД.

Напомним, 20 октября в МИД Украины предостерегли венгерских чиновников от политической агитации во время поездок в Закарпатскую область и обратились в правоохранительные органы с просьбой "дать оценку" таким их действиям.

Перед этим в МИД обратилась Гражданская сеть "ОПОРА" с просьбой оценить действия госсекретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потап, который, по данным наблюдателей, во время визита в Закарпатской области 9-10 октября агитировал в пользу КМКС.

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Темы: виборыВенгрияМИД
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