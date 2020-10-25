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У Львові в другий тур виходять кандидати з прізвищами на "С" – екзит-пол

Неділя, 25 жовтня 2020, 21:50

У другий тур виборів міського голови Львова виходять діючий мер Андрій Садовий і кандидат від "Європейської солідарності" Олег Синютка, свідчить екзит-пол Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24".

Джерело: Студія Савіка Шустера

 

Деталі: Згідно з екзит-полом, на виборах мера лідирує Садовий (41.12%).

Представник "ЄС" Синютка набирає 27.38%.

На третьому місці кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський (9.98%), на четвертому – представник "Голосу" Ярослав Рущишин (5.62).

На виборах до Львівської міської ради найбільше місць здобуває "Європейська солідарність", яка набрала 30.74% голосів.

 

На другому місці – "Самопоміч" із результатом 24.12%.

"Голос" набирає 9.78%, ВО "Свобода" – 7.52%, "Варта" – 5.06.

Президентська партія "Слуга народу", за даними екзит-полу, набирає 4.74% і не долає 5% бар'єр.

Довідка: Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом "Україна 24" провели власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді. Також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.

У день місцевих виборів було опитано 12765 українців по всій країні. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Закон вимагає провести другий тур протягом трьох тижнів від встановлення результату першого.

Українська правда
Теми: Львіввибориекзит-пол


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