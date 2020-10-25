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Во Львове во второй тур выходят кандидаты с фамилиями на "С" – экзит-пол

Воскресенье, 25 октября 2020, 20:50
Во Львове во второй тур выходят кандидаты с фамилиями на С – экзит-пол

Во второй тур выборов городского головы Львова выходят действующий мэр Андрей Садовый и кандидат от "Европейской солидарности" Олег Синютка, свидетельствует экзит-пол Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Источник: Студия Савика Шустера

 

Детали: Согласно экзит-полу, на выборах мэра лидирует Садовый (41.12%).

Представитель "ЕС" Синютка набирает 27.38%.

На третьем месте кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский (9.98%), на четвертом – представитель "Голоса" Ярослав Рущишин (5.62).

На выборах во Львовский городской совет больше всего мест забирает "Европейская солидарность", которая набрала 30.74% голосов.

 

На втором месте – "Самопомич" с результатом 24.12%.

"Голос" набирает 9.78%, ВО "Свобода" – 7.52%, "Варта" – 5.06.

Президентская партия "Слуга народа", по данным экзит-пола, набирает 4.74% и не преодолевает 5% барьер.

Справка: Студия Савика Шустера совместно с телеканалом "Украина 24" провели собственные экзит-полы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде. Также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

В день местных выборов было опрошено 12765 Украинская по всей стране. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Закон требует провести второй тур течение трех недель от установления результата первого.

Украинская правда

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Темы: Львоввиборыэкзит-пол
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