Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Во Львове во второй тур выходят кандидаты с фамилиями на "С" – экзит-пол

Воскресенье, 25 октября 2020, 21:50

Во второй тур выборов городского головы Львова выходят действующий мэр Андрей Садовый и кандидат от "Европейской солидарности" Олег Синютка, свидетельствует экзит-пол Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Источник: Студия Савика Шустера

 

Детали: Согласно экзит-полу, на выборах мэра лидирует Садовый (41.12%).

Представитель "ЕС" Синютка набирает 27.38%.

На третьем месте кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский (9.98%), на четвертом – представитель "Голоса" Ярослав Рущишин (5.62).

На выборах во Львовский городской совет больше всего мест забирает "Европейская солидарность", которая набрала 30.74% голосов.

 

На втором месте – "Самопомич" с результатом 24.12%.

"Голос" набирает 9.78%, ВО "Свобода" – 7.52%, "Варта" – 5.06.

Президентская партия "Слуга народа", по данным экзит-пола, набирает 4.74% и не преодолевает 5% барьер.

Справка: Студия Савика Шустера совместно с телеканалом "Украина 24" провели собственные экзит-полы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде. Также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

В день местных выборов было опрошено 12765 Украинская по всей стране. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Закон требует провести второй тур течение трех недель от установления результата первого.

Украинская правда
Темы: Львоввиборыэкзит-пол


powered by lun.ua
Главное сегодня

Явка на выборах составила около 37% – ЦИК

Во Львове во второй тур выходят кандидаты с фамилиями на "С" – экзит-пол

Мэром Харькова снова будет Кернес – экзит-пол

В Киеве "Удар" первая, "ЕС" вторая, 4 партии делят четвертое место - экзит-пол "Рейтинга"

инфографикаВыборы мэра Киева: экзит-пол показал разгромную победу Кличко, но будет 2-й тур

Глава МИД Венгрии в день выборов в Украине призвал поддержать одну из партий

Все новости...
Львов
Стало известно, кто построит мусороперерабатывающий завод во Львове
Во львовском аэропорту обнаружили прибор, который "фонил" радиацией
Дело Стуса: Садовой просит не прятать книги из-за Медведчука
Последние новости
22:51
инфографикаВинницу возглавит представитель Гройсмана – экзит-пол
22:41
В Николаеве действующий мэр посоревнуется с кандидатом от ОПЗЖ – экзит-пол
22:22
Кличко: Избиратели Попова не помнят, что такое "ёлка" на Майдане и Янукович в Киеве
22:17
Спикер "опроса Зеленского" Люди круто восприняли, считаем честно
22:15
инфографика 40% избирателей было трудно разобраться с бюллетенями
22:12
Явка на выборах составила около 37% – ЦИК
21:52
Притула: У нас будет очень беспокойная ночь
21:50
Во Львове во второй тур выходят кандидаты с фамилиями на "С" – экзит-пол
21:47
У Кличко нет симптомов коронавируса: "Держу кулаки, чтобы второй тест был отрицательным"
21:35
Кривой Рог: во второй тур с Вилкулом выходит "слуга народа" - экзит-пол
Все новости...