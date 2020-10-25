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Притула: У нас буде дуже неспокійна ніч

Неділя, 25 жовтня 2020, 20:52
Притула: У нас буде дуже неспокійна ніч

Кандидат в мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула прогнозує, що найближчі години будуть визначальними для визначення кандидата, який пройде у другий тур.

Джерело: брифінг Сергія Притули

Пряма мова Притули: "Поки що у нас немає підстав засмучуватись боротьбою. Ми маємо хороші показники. Я можу уже констатувати, що "Голос" стає фракцією у Київраді.

Щодо тих результатів, які показують екзит-поли (щодо виборів мера – УП), то ми розуміємо, що у нас буде дуже неспокійна ніч. Адже за такої низької явки кожна сотня-друга голосів може мати значення.

Поки що дані наших внутрішніх, паралельних підрахунків і опитувань показують, що мені нема чого переживати".

Деталі: За словами Притули, народні депутати від "Голосу", члени київського штабу та він сам планують відправитись на виборці дільниці, щоб забезпечити чесний підрахунок голосів.

Притула також попросив членів ДВК бути максимально уважними і пам’ятати про кримінальну відповідальність за фальсифікації.

Що цьому передувало:

  • Згідно з екзит-полом служби "Рейтинг", Віталій Кличко з великім відривом випередив своїх конкурентів на виборах мера столиці. Сергій Притула набирає 8,3% голосів.

Українська правда
Теми: виборимісцева влада
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