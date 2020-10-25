Притула: У нас буде дуже неспокійна ніч
Кандидат в мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула прогнозує, що найближчі години будуть визначальними для визначення кандидата, який пройде у другий тур.
Джерело: брифінг Сергія Притули
Пряма мова Притули: "Поки що у нас немає підстав засмучуватись боротьбою. Ми маємо хороші показники. Я можу уже констатувати, що "Голос" стає фракцією у Київраді.
Щодо тих результатів, які показують екзит-поли (щодо виборів мера – УП), то ми розуміємо, що у нас буде дуже неспокійна ніч. Адже за такої низької явки кожна сотня-друга голосів може мати значення.
Поки що дані наших внутрішніх, паралельних підрахунків і опитувань показують, що мені нема чого переживати".
Деталі: За словами Притули, народні депутати від "Голосу", члени київського штабу та він сам планують відправитись на виборці дільниці, щоб забезпечити чесний підрахунок голосів.
Притула також попросив членів ДВК бути максимально уважними і пам’ятати про кримінальну відповідальність за фальсифікації.
Що цьому передувало:
- Згідно з екзит-полом служби "Рейтинг", Віталій Кличко з великім відривом випередив своїх конкурентів на виборах мера столиці. Сергій Притула набирає 8,3% голосів.