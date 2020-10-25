Притула: У нас будет очень беспокойная ночь

Кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула прогнозирует, что в ближайшие часы будут определяющими для определения кандидата, который пройдет во второй тур.

Источник: брифинг Сергея Притулы

Прямая речь Притулы: "Пока у нас нет оснований расстраиваться борьбой. У нас хорошие показатели. Я могу уже констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете.

По тем результатам, которые показывают экзит-полы (по выборам мэра - УП), то мы понимаем, что у нас будет очень беспокойная ночь. Ведь при такой низкой явке каждая сотня-другая голосов может иметь значение.

Пока данные наших внутренних, параллельных подсчетов и опросов показывают, что мне нечего переживать".

Детали: По словам Притулы, народные депутаты от "Голоса", члены киевского штаба и он сам планируют отправиться на избирательные участки, чтобы обеспечить честный подсчет голосов.

Притула также попросил членов УИК быть максимально внимательными и помнить об уголовной ответственности за фальсификации.

Что этому предшествовало:

Согласно экзит-полу службы "Рейтинг" Виталий Кличко с большим отрывом опередил своих конкурентов на выборах мэра столицы. Сергей Притула набирает 8,3% голосов.