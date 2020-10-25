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Явка на виборах склала близько 37% – ЦВК

Неділя, 25 жовтня 2020, 22:12
фото Ельдара Сарахмана, УП

Явка на місцевих виборах 25 жовтня становила орієнтовно 37%.

Джерело: голова ЦВК Олег Діденко на брифінгу

Деталі: Діденко повідомив, що станом на 22 годину ЦВК отримала дані з 97% територіальних виборчих комісій. Згідно з цими даними, явка становила приблизно 37%.

Голова ЦВК зазначив, що цей показник майже на 10% менший за явку на місцевих виборах 2015 року, яка становила 46,6%.

За його словами, такі результати є "очікуваними і дещо закономірними" через карантин у зв'язку з COVID-19.

 

Найвища активність виборців у неділю була в Тернопільській області – 46,77%, найнижча в Донецькій області – 31,67%.

За словами Діденка, загалом на Заході і в Центрі України активність виборців була дещо вищою, ніж на Сході та Півдні.

Голова ЦВК також зазначив, що порушення на виборах суттєво не вплинули на хід голосування. Переважна більшість порушень стосувалися агітації в день виборів.

Пряма мова: "За тою інформацією, яка є в ЦВК, порушення на дільницях і навколо них були, але вони не носили масового і системного характеру і не вплинули істотно на перебіг голосування, і сподіваємося, в подальшому не вплинуть на результати виборів".

Катерина Тищенко, УП
Теми: ЦВКвибори


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