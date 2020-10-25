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Явка на виборах склала близько 37% – ЦВК

Неділя, 25 жовтня 2020, 21:12
Явка на виборах склала близько 37% – ЦВК
фото Ельдара Сарахмана, УП

Явка на місцевих виборах 25 жовтня становила орієнтовно 37%.

Джерело: голова ЦВК Олег Діденко на брифінгу

Деталі: Діденко повідомив, що станом на 22 годину ЦВК отримала дані з 97% територіальних виборчих комісій. Згідно з цими даними, явка становила приблизно 37%.

Голова ЦВК зазначив, що цей показник майже на 10% менший за явку на місцевих виборах 2015 року, яка становила 46,6%.

За його словами, такі результати є "очікуваними і дещо закономірними" через карантин у зв'язку з COVID-19.

 

Найвища активність виборців у неділю була в Тернопільській області – 46,77%, найнижча в Донецькій області – 31,67%.

За словами Діденка, загалом на Заході і в Центрі України активність виборців була дещо вищою, ніж на Сході та Півдні.

 
Явка за даними з 97% ТВК
Явка за даними з 97% ТВК

Голова ЦВК також зазначив, що порушення на виборах суттєво не вплинули на хід голосування. Переважна більшість порушень стосувалися агітації в день виборів.

Пряма мова: "За тою інформацією, яка є в ЦВК, порушення на дільницях і навколо них були, але вони не носили масового і системного характеру і не вплинули істотно на перебіг голосування, і сподіваємося, в подальшому не вплинуть на результати виборів".

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЦВКвибори
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